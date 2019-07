vor 1 Stunde Karlsruhe Lkw-Brand im Industriegebiet Ettlingen: Technischer Defekt wahrscheinliche Ursache

Am Montag gegen 14.30 Uhr bemerkte ein Lkw-Fahrer während seiner Fahrt auf der Bundesstraße 3, technische Schwierigkeiten bei seinem Fahrzeug. Der 49-Jährige steuerte daraufhin laut Polizei eine Parkmöglichkeit beim Industriegebiet Runder Plom in Ettlingen an, um der Sache nachzugehen.