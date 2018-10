Die Polizei konnte nach dem Gewaltverbrechen an einem 47-Jährigen zwei Tatverdächtige ermitteln. Das geht aus einer aktuellen Pressemeldung hervor. Offenbar besteht ein Zusammenhang zum Autohandel, den der 47-Jährige geführt hat.

Vor rund einem Monat, am 17. September, wurde die Leiche eines 47-jährigen Irakers neben der Landesstraße 340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel gefunden. Wie sich schnell herausstellte, war er einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Nun könnte der Fall aufgeklärt worden sein: Die Polizei berichtet, dass sie zwei Tatverdächtige festgenommen hat.

"Die Ermittler der Sonderkommission 'Tanne' konnten nun am Dienstagmorgen zwei Tatverdächtige, einen 23-jährigen Mazedonier und einen 48-jährigen Syrer, festnehmen", heißt es in der Pressemeldung. In den Wohnungen der beiden Männer in Karlsruhe und dem nördlichen Landkreis Karlsruhe fanden Durchsuchungen statt. Dort haben die Ermittler offenbar auch Beweismittel gefunden.

Auf die Spur der beiden Männer sei die Polizei bei der Durchleuchtung des sozialen Umfelds des Opfers gekommen. Bei einer ersten Vernehmung hätten beide Angaben gemacht, die eine weitere Überprüfung bedurften. "Der 48-Jährige kannte das spätere Opfer seit geraumer Zeit im Zusammenhang mit dessen Tätigkeit als Autohändler", teilen die Beamten im Pressebericht mit. Der 23-Jährige sei dem sozialen Umfeld des 48-Jährigen zuzurechnen.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden Männer einen Haftbefehl erwirkt.

Mehr zum Thema:

Ermittlungen der Polizei dauern an: Über 135 Spuren und 60 Hinweise zum Getöteten bei Bad Herrenalb

Getöteter 47-Jähriger: Sonderkommission arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung

Fall des Toten von Landstraße: Polizei prüft Zeugenaussagen

Tödliche Schüsse im Schwarzwald: Polizei identifiziert Toten auf der Landstraße bei Bad Herrenalb

Sonderkommision eingerichtet: Leiche mit Schussverletzung auf Landesstraße bei Bad Herrenalb entdeckt