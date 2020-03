vor 37 Minuten Ettlingen Kein Führerschein - dafür Cannabis und Betäubungsmittel: 21-Jähriger verursacht Unfall in Ettlingen

Am Samstagmittag hat ein 21-jähriger Mann auf der Schloßgartenstraße in Ettlingen einen Unfall verursacht. Er nahm an einer Kreuzung einem anderen Autofahrer die Vorfahrt, dessen Beifahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Als die Beamten den Unfall aufnehmen wollten, stelle sich heraus, dass der 21-Järhrige unter anderem keine Fahrerlaubnis besitzt.