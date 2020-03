Am Dienstagvormittag hat ein bislang unbekannter Hund eine Schafsherde bei Ettlingen-Bruchhausen gehetzt und dabei ein Schaf gerissen. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall.

Die Schafsherde weidete am Montag auf einem eingezäunten Feld an der verlängerten Buchtzigstraße im Gewann Buchtzig. "Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangte gegen 10.30 Uhr ein dunkler Hund auf die Weidefläche und hetzte die Schafe. Eines der Schafe wurde hierbei durch Hund getötet", so die Polizei in einer entsprechenden Pressemeldung.

Ein Passant konnte die Szene aus einiger Entfernung beobachten und verständigte umgehend die Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung konnte jedoch nur noch das gerissene Schaf vorgefunden werden. Der Hund sowie der Hundebesitzer waren nicht mehr festzustellen.

Eine nähere Beschreibung des Hundes konnte der Zeuge laut Polizei nicht abgeben. Daher werden eventuelle weitere Zeugen oder sonstige Hinweisgeber gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ettlingen unter 07243/32000 in Verbindung zu setzen.