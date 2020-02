vor 7 Stunden Ettlingen Feuerwehreinsatz in Ettlingen: Aktivkohle in Industrieofen fängt Feuer

Der Brand eines Industrieofens einer Firma in der Rudolf-Plank-Straße in Ettlingen hat am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.