vor 7 Stunden Bad Herrenalb Fall des Toten von Landstraße: Polizei prüft Zeugenaussagen

Nach dem Fund eines Toten an der Landstraße zwischen Bad Herrenalb und Dobel prüfen Ermittler das Tatgeschehen und Hintergründe. So gehen sie einem Hinweis einer Zeugin aus Dobel nach, die zwischen 21.30 und 22 Uhr am Montagabend deutlich zwei Schüsse innerhalb weniger Sekunden gehört haben will.