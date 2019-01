vor 2 Stunden Malsch Exhibitionist in Malsch: Unbekannter zieht vor 9-jährigen Mädchen blank

Am Dienstagnachmittag entblößte sich ein bislang unbekannter Exhibitionist vor zwei Mädchen auf einem Spielplatz. Die beiden 9-Jährigen waren auf einem Spielplatz am Bürgerhaus in Malsch, als sie von dem Mann angesprochen wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.