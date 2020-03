vor 3 Stunden Lena Kube Ettlingen Corona-Fall an Albert-Einstein-Schule in Ettlingen: Unterricht findet weiterhin statt

An der Albert-Einstein-Schule in Ettlingen gibt es einen bestätigten Fall des Coronavirus. Personen, die mit der Infizierten in Kontakt standen, wurden nach Hause geschickt. Laut Angaben der Schule findet der Unterricht vorerst regulär statt.