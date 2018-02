Bereits nach dem ersten Wahlgang stand der neue Bürgermeister für Ettlingen fest. Moritz Heidecker wird ab kommendem Jahr erster Beigeordneter der Stadt sein.

Moritz Heidecker wurde am Mittwochabend vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung in der Schlossgartenhalle vor über 400 Bürgern mit 28 Stimmen zum ersten Beigeordneten der Stadt gewählt. Im ersten Wahlgang braucht es die absolute Mehrheit von 17 Stimmen. Auf die anderen Kandidaten entfielen drei Stimmen für Jürgen Beck, eine Stimme für Hanns Heidberg, null für Thomas Fedrow. Das berichtet die Stadt noch am Abend in einer Pressemeldung.

Vier Bewerber waren nach dem Beschluss des Gemeinderates Ende Oktober zur Vorstellung eingeladen worden, Jürgen Beck, Thomas Fedrow, Dr. Moritz Heidecker und Michael Wernthaler, der wenige Tage vor der Sitzung seine Kandidatur zurückzog. 15 Minuten lang präsentierte sich jeder Kandidat, anschließend konnten die Stadträte Fragen stellen.

Stadtentwicklung und Hochwasserschutz im Fokus

Der 36-jährige Heidecker ist promovierter Jurist und seit zweieinhalb Jahren Leiter des Rechtsamtes in Bruchsal und Prokurist bei der Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft mbH. Zuvor war er in Anwaltskanzleien tätig und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni St. Gallen in der Schweiz.

Bei seiner Vorstellung unterstrich Heidecker, er möchte eine nachhaltige Stadtentwicklung, der Hochwasserschutz liegt im ebenso am Herzen wie die Stärkung des Ehrenamtes in den Bereichen Kultur, Sport und Vereine, weil für ihn dadurch präventive Arbeit geleistet werde. Gut aufgestellt sei die Feuerwehr, deren Leistungsfähigkeit sei mit Augenmaß zu erhalten. Für ihn sei eine loyale und vertrauensvolle Zusammenarbeit in Ruhe und Geschlossenheit unerlässlich. Deutlich machte er, dass er mit seiner Familie an die Alb ziehen werde, denn als Auswärtiger bekomme man vieles nicht mit, "wie die Stadt tickt".