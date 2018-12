24.12.2018 09:35 Ettlingen Brennendes Fett mit Wasser gelöscht: Zwei Verletzte bei Feuer in Ettlingen

Weil ein Mann in Ettlingen brennendes Fett mit Wasser gelöscht hat, sind er und eine weitere Person am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr verletzt worden. Der Mann habe mit seiner Ehefrau im Wohnzimmer gesessen, als er Brandgeruch wahrgenommen habe, sagte ein Feuerwehrsprecher am Sonntagabend.