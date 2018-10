Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es auf der B3 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Er war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemeldung.

Der 22-Jährige war am Montagnachmittag auf der B3 in Höhe des dortigen Reiterhofes unterwegs, als er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet den entgegenkommenden Pkw eines 39 Jahre alten Mannes touchierte, der in Richtung Bruchhausen unterwegs war.

"In der Folge fuhr der Unfallverursacher quer über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum", so die Polizei. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro, die Bundesstraße musste bis gegen 18.30 Uhr zur Bergung und Unfallaufnahme voll gesperrt werden. "Es ergaben sich erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen, zumal sich kurz zuvor ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich der A5 zwischen Rastatt und Karlsruhe ereignet hatte", heißt es in dem Polizeibericht abschließend.