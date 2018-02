Ein bislang unbekannter Jugendlicher hat am Mittwochnachmittag zwei Schüler beim Horbachpark geschlagen. Er wird nun von der Polizei gesucht.

Am Donnerstag berichtet die Karlsruher Polizei von einem Vorfall, der sich am Vortag in Ettlingen angespielt hat. So sein ein 12-Jähriger beim Horbachpark bei der Middelkerker Straße unterwegs. Dort sei er unvermittelt von einem Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht und in die Magengrube geschlagen worden. "Durch einen Jugendlichen der Gruppe wurde der Täter von weiteren Angriffen abgehalten", heißt es von der Polizei weiter. Der Junge wurde leicht verletzt.

Nur kurze Zeit später wurde in der unmittelbaren Nähe, in der Nähe des Asamwegs, ein weiteres Kind, ein 13-Jähriger, vermutlich vom gleichen Täter attackiert. "Auch hier kam eine Gruppe von vier Jugendlichen auf den Schüler zu und einer der Jugendlichen schlug ihm unvermittelt mit der Faust in den Bauch", so die Polizei. Dann sei er nach Geld gefragt worden. Auch hier hätten Mitglieder der Gruppe den Jugendlichen von weiteren Schlägen abgehalten.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens, damit der Täter ausfindig gemacht werden kann: Er soll etwa 15 bis 16 Jahre alt und etwa 1,65 bis 1,75 Meter groß sein. Er hatte blonde Haare und trug eine weiße Bomberjacke und ein Basecap. Zeugen der Vorfälle werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ettlingen, Telefon 07243/32000 in Verbindung zu setzen.