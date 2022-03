vor 28 Minuten Ettlingen 150.000 Euro Sachschaden bei Brand einer Lagerhalle in Ettlingen - Löscharbeiten gestalten sich schwieirg

Ein Feuer in einer Lagerhalle am Ettlinger Seehof sorgte am Freitagmorgen für einen Sachschaden von rund 150.000 Euro. Aktuell ist die Feuerwehr vor Ort und ist weiterhin mit Löscharbeiten beschäftigt.