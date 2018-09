Ermittlungen der Polizei dauern an: Über 135 Spuren und 60 Hinweise zum Getöteten bei Bad Herrenalb

Bei Bad Herrenalb, wo vor über einer Woche ein 47-Jähriger Mann tot aufgefunden wurde, ist er wohl auch gestorben. Das teilt die Polizei nun in einer Pressemeldung mit. Die Ermittlungen über die Hintergründe der Tat dauern derweil an.

Am Montag der vergangenen Woche wurde ein 47-Jähriger Iraker tot an der Landesstraße 340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel entdeckt. Er ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Wie nun bekannt wurde, soll der Fundort auch gleichzeitig der Tatort des Verbrechens sein.

Die Sonderkommission "Tanne" arbeitet weiter mit Hochdruck an der Aufklärung des Verbrechens. Über 135 Spuren gehen die Ermittler derzeit nach und bewerten und prüfen 60 Hinweise. Die Auswertung der ersten Tatortspuren beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg erbrachte jedoch noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Täter.

Die Ermittlungen zum sozialen Umfeld des Getöteten, der in Rastatt einen Autohandel betrieben hatte, sind noch nicht abgeschlossen. Der Iraker lebte bereits seit 20 Jahren in Deutschland und hatte seit mehreren Jahren seinen Wohnsitz in Baden-Baden.

Personen, die mit dem Getöteten Kontakt hatten, oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Verbrechens geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

