vor 6 Stunden Malsch Brandursache unbekannt: Schützenhaus in Malsch geht in Flammen auf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet das Schützenhaus in Malsch in Vollbrand. Die Ursache für das Feuer ist nach Polizeiangaben bislang noch nicht bekannt - Personen wurden dabei nicht verletzt.