vor 1 Stunde Ettlingen Brand in Ettlinger Hochhaus: Topf mit Eiern auf dem Herd vergessen

In der Schumacherstraße in Ettlingen kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Anwohner des Hochhauses setzten aufgrund einer Rauchentwicklung einen Notruf ab. In der betreffenden Wohnung wurden zwei Personen aufgefunden, Ursache des Einsatzes war ein auf dem Herd außer Acht gelassener Topf mit Frühstückseiern.