Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam eine 26 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der K 3554 zwischen Burbach und Marxzell in einer Rechtskurve von der Straße ab und stürzte mit ihrem Fahrzeug eine rund 30 Meter tiefe Böschung hinunter.

Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Laut Augenzeugen sei das Fahrzeug von der Straße aus nicht mehr zu sehen gewesen. Die verletzte Frau habe sich anschließend selbst aus ihrem Auto befreien können und machte zurück auf der Kreisstraße auf ihre Notlage aufmerksam.

Sie wurde mit einem Hubschrauber zur Behandlung ins Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeuge entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1.100 Euro. Die Burbacher Straße in Marxzell war während der Rettungsmaßnamen voll gesperrt.