24.06.2018 19:05 Palmbach Bis Mitte Dezember: Vollsperrung und Umleitungen in Palmbach

Am Montag, 2. Juli, beginnen in der Landesstraße L623 in Palmbach die Bauarbeiten für die Erneuerung der Fahrbahn sowie für die Netzerweiterung für Gas, Wasser und Strom. Die Talstraße muss deshalb voll gesperrt werden. Das teilt die Stadt Karlsruhe in einer Information an die Presse mit.