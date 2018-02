vor 8 Stunden Waldbronn Betrunkener Fahrer missachtet Vorfahrt: Drei Verletzte in Waldbronn

Weil ein betrunkener Autofahrer am Ortsausgang von Waldbronn auf der Ettlinger Strasse die Vorfahrt eines Transporters missachtet hat, sind er und sein Beifahrer bei einem Unfall am Dienstagabend schwer verletzt worden. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte.