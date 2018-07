Im Bereich Ettlingen Albgaubad finden zwischen Donnerstagabend, 26. Juli und Montagmorgen, 30. Juli Gleisbauarbeiten statt. Der Bereich zwischen Rüppurr Battstraße und Busenbach kann deshalb nur eingleisig befahren werden, so die Albtal Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung. Die Haltestelle Albgaubad kann während der Arbeiten deshalb nicht angefahren werden.

Fahrten der Stadtbahn-Linien S1 und S11, die planmäßig am Albgaubad enden, werden während der Arbeiten bereits an der Haltestelle Rüppurr Battstraße enden. Die Stadtbahnen mit Ziel Bad Herrenalb und Ittersbach fahren wie gewohnt bis zum Haltepunkt Ettlingen und dann ohne Zwischenhalt bis Busenbach. Zwischen Rüppurr Tulpenstraße und Ettlingen fahren Busse als Schienenersatzverkehr (SEV). Der Umstieg in den SEV findet an der Haltestelle Tulpenstraße statt.

Dort halten während der Maßnahme auch die Eilzüge nach Ettlingen, die um 7.04 Uhr, 7.24 Uhr und 8.06 Uhr am Albtalbahnhof starten. Zwischen Busenbach und Ettlingen Spinnerei soll es ebenfalls einen SEV geben. Zwischen Bad Herrenalb und Ettlingen sowie zwischen Ittersbach und Ettlingen fahren einzelne Züge bis zu zwei Minuten eher ab. Fahrgäste werden gebeten, das bei Ihrer Fahrtplanung zu beachten.

Arbeiten finden rund um die Uhr statt

In der Wendeschleife erneuert die AVG die Schienen und tauscht eine Weiche aus. Im Bereich des Haltepunkts finden aufgrund des Weichentauschs auch kleinere Pflasterarbeiten statt. Aufgrund des engen Zeitfensters der Sperrung und der erwarteten sommerlichen Temperaturen wird rund um die Uhr gearbeitet. Die finalen Schweißarbeiten können nur bei einer maximalen Schienentemperatur von 27 Grad stattfinden und müssen daher in den späten Abend- oder Nachtstunden durchgeführt werden.

Die AVG weist deshalb darauf hin, dass es im Umfeld der Baustelle auch nachts zeitweise zu einem erhöhten Lärmpegel kommen kann. Allerdings ist das Unternehmen bemüht, die Auswirkungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten. Für die Anwohner soll eine Informationsbroschüre ausgeteilt werden.