vor 1 Stunde Malsch Autokran bei Malsch umgestürzt: Kranfahrer vom Rettungsdienst behandelt

Ein aufsehenerregender Arbeitsunfall hat sich am Mittwochmittag in der Gemeinde Malsch ereignet: Ein Autokran ist in der Nähe des Supermarktes Aldi umgestürzt. Der Kranführer wurde laut Augenzeugenberichten vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Kran stürzte auf eine freie Fläche, Wohnhäuser befanden sich in unmittelbarer Nähe.