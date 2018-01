Über 300 Kartons stehen im ganzen Rathaus verteilt, ob in den Fluren oder in den Büros. Die Umzugskartons werden seit Montag einer nach dem anderen aus dem historischen Rathaus über den Marktplatz zur Sparkasse getragen. Denn hier wird für mindestens ein Jahr der Oberbürgermeister einziehen.

Wer ab dem 1. Februar etwas im Rathaus zu erledigen hat, der findet sich im Staub einer Baustelle wieder. Denn das historische Gebäude von 1730 wird barrierefrei ausgebaut, ein Fahrstuhl eingebaut und auch der Brandschutz wird, laut Pressedienst der Stadt, auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Daher ziehen die Büros des Oberbürgermeisters und des Bürgermeisters, das Citymanagement sowie die Redaktion des Amtsblattes um. Alles in allem mussten 20 Mitarbeiter ihre Kisten packen. Zwei Tage sind für den Umzug veranschlagt.

Ihre neue Heimat für die nächsten zwölf Monate werden Räumlichkeiten in der Sparkasse. "Bei den Öffnungszeiten haben wir uns denen der Sparkasse angepasst, sprich montags bis donnerstags von 8.30 bis 16 Uhr und freitags von 8.30 bis 12 Uhr. Das Vorzimmer wurde so organisiert, dass immer auch über Mittag eine Ansprechpartnerin da ist", so Hauptamtsleiter Andreas Kraut. Bei rund 50.000 Euro liegen die Kosten für den Umzug und die Miete der neuen Räume. Insgesamt werden die Bauarbeiten rund 2 Millionen Euro veranschlagt.

Akten werden ins Schwimmbecken ausgelagert

Die Mitarbeiter des Rathauses haben die Einpackarbeiten auch dazu genutzt, auszusortieren: Nicht nur Akten, sondern auch das ein oder andere Möbelstück, das in die Jahre gekommen ist, muss weichen. Die Mitarbeiter, die in die neuen Räume umziehen, nehmen also nur das nötigste für das aktuelle Tagesgeschäft mit. Was an Papieren nicht benötigt wird, wurde in das ehemalige Lehrschwimmbecken der Thiebauthschule ausgelagert.

Am Samstag, 10. März, wird es während der Marktzeiten einen Tag der offenen Tür geben, so kann sich jeder einen Einblick verschaffen, wo der Oberbürgermeister Johannes Arnold künftig die kleine große Kreisstadt verwaltet.