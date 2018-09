Wie die Polizei in einer Eilmeldung mitteilt, kam es auf der A5 in Richtung Norden zu einem schweren Unfall. In der Baustelle zwischen Rastatt und Ettlingen gab es eine Kollision zwischen einem Auto und einem Laster.

Der Rettungshubschrauber ist bereits im Einsatz, die Rede ist von zwei verletzten Personen. Mehr ist noch nicht bekannt. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt.

+++ 16.10 Uhr +++

Wie die Polizei mitteilt, kam es am gegen 12.15 Uhr zu einem Auffahrunfall in der Baustelle auf der A5. Eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin hat einen stehenden Lkw auf der rechten Spur übersehen und ist dem Laster aufgefahren. "Dabei rutschte das Fahrzeug unter den Unterfahrschutz des Lastwagens", schreibt die Polizei in einem Unfallbericht. Die Frau wurde zum Glück nicht in ihrem Auto eingeklemmt, sondern konnte sich aus ihrem Auto befreien. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht.

Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe musste daher voll gesperrt werden, konnte zeitweise auf einer Fahrbahn am Unfallgeschehen vorbei geleitet werden und wurde für die Aufräumarbeiten dann wieder gesperrt. Gegen 13.45 Uhr waren dann beide Fahrstreifen wieder für den Verkehr frei gegeben.

Was sich jedoch abseits des Unfalls ereignete, war für die Beamten unverständlich. "Zu sehr unschönen und absolut gefährlichen Szenen kam es aufgrund von Schaulustigen. Beamte des Polizeipräsidiums Einsatz waren zum Unfallzeitpunkt in der Gegenrichtung auf der Autobahn 5 unterwegs und sperrten diese, um zum Unfall zu gelangen und erste Maßnahmen einzuleiten", heißt es von der Polizei weiter. Diese Sperrung nutzten etwa 50 Personen, die hinter dem Unfall im Stau standen, um näher an die Örtlichkeit heranzukommen.

Sie spazierten auf der Autobahn umher, übersprangen die Leitplanke und beobachteten das Geschehen. Über Lautsprecher mussten die Gaffer von der Polizei dazu aufgefordert werden, sich wieder zu ihren Fahrzeugen zu begeben. Dadurch konnte die nach Süden führende Richtungsfahrbahn erst mit einer gut 20-minütigen zusätzlichen und aus polizeilicher Sicht völlig unnötigen Verzögerung wieder freigegeben werden. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die mit der Absperrung betrauten Beamten erst im letzten Moment vor der Fahrbahnfreigabe die Fußgänger in einiger Entfernung erkannten. "Dadurch konnten mögliche schlimmere Folgen gerade noch verhindern werden!"

Mehr zum Thema:

Gefährliche Schaulust: Wieso wir gaffen und was jeder dagegen tun kann

Stauhelfer klagen: "Bei Unfall müssen wir Rettungsgasse freihupen!"