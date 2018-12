25.11.2018 15:25 Frankfurt/Main Auch der Waldbronner Musiker war mal ein Anfänger: Max Giesinger hat mal schief gesungen

Sänger Max Giesinger hat keine allzu guten Erinnerungen an seine Zeit als Straßenmusikant. Damals sei er schüchtern und unerfahren gewesen, "und ich habe schief gesungen", erzählte er in der Sendung Sonntagstalk des Radiosenders hr3 in Frankfurt.