Voraussichtlich ab Mittwoch, 20. Juni, wird die auf der Karlsruher Seite gelegene Zu- und Abfahrt der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd gesperrt. Grund dafür sind die Arbeiten zur Erneuerung der dortigen Fahrbahn.

Bereits seit Montag vergangener Woche wird die Verkehrsführung für die Erneuerung der Fahrbahndecke der A5 zwischen den Anschlussstellen Ettlingen und Rastatt-Nord in Fahrtrichtung Basel eingerichtet. Jetzt teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit, dass ab Mittwoch, 20. Juni, die Westseite der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd gesperrt wird.

Damit sei die Zufahrt zur A5 in Fahrtrichtung Basel und die Abfahrt aus Richtung Frankfurt kommend nicht mehr möglich. Aber: "Die östlich, also auf Ettlinger Seite, gelegene Zu- und Abfahrt von der B3 auf die A5 beziehungsweise von der A5 zur B3 kann jederzeit genutzt werden", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Die Fahrbahn der A5 in Fahrtrichtung Basel wird in den kommenden rund fünf Monaten auf einer Länge von zehn Kilometer erneuert. Die Kosten der Baumaßnahme belaufen sich laut Regierungspräsidium auf 22 Millionen Euro und werden vom Bund getragen.

