Aggressiv trat am Dienstag, 26. Dezember, eine Unfallverursacherin in Ettlingen auf: Zusammen mit ihrer Familie beleidigte und attackierte sie eine Fußgängerin, welche sie kurz zuvor mit ihrem Auto gestreift und leicht verletzt hatte.

Gegen 16 Uhr streifte die 47-jährige Autofahrerin beim Befahren des Feldweges im Gewann Am Pelzrain eine entgegenkommende Spaziergängerin. Die 53-jährige Spaziergängerin zog sich laut Polizebericht hierbei eine leichte Verletzung am linken Oberarm zu. In der Folge hielt die Verursacherin mit ihrem Transporter sowie dem dahinter fahrenden Auto, besetzt mit zwei männlichen Familienmitgliedern der Verursacherin, an.

Gemeinsam wurde die angefahrene Fußgängerin und ihre Begleitung durch die Verursacherin und ihrer Familie verbal beleidigt, körperlich attackiert und leicht verletzt. Im Anschluss entfernte sich die Fahrerin des Kleintransporters unerlaubt von der Unfallstelle.

Sowohl gegen die Unfallverursacherin als auch die beiden 21-jährigen und 24-jährigen Familienmitglieder wurde ein Strafverfahren eingeleitet.