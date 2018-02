Der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) passt in seinem südlichen Verbundgebiet das Betriebskonzept bei mehreren Buslinien an. Die Änderungen sollen bereits ab kommenden Montag greifen.

Mit der Maßnahme will der KVV nach eigenen Angaben das Nahverkehrsangebot für seine Fahrgäste optimieren. Demnach sind die Linien 106, 115, 118 und 292 von den Änderungen betroffen, die bereits ab kommenden Montag, 12. Februar, in Kraft treten sollen. Bei den reinen Schülerfahrten erst nach dem Ende der Fastnachtsferien, ab 19. Februar.

Auf der Buslinie 106 verkehrt die Fahrt um 7.09 Uhr ab Ettlingen bis Neuburgweier und schafft so zum einen eine spätere Fahrmöglichkeit für Schüler aus dem Wohngebiet Silberstreifen, die das Schulzentrum in Rheinstetten besuchen und zum anderen eine weitere Möglichkeit für Pendler, um zum Gewerbegebiet an der Messe zu gelangen. Mittags wird an Schultagen eine zusätzliche Fahrt ab der Sonnenstraße um 13.24 Uhr angeboten. Auch diese verkürzt laut KVV die Wartezeit der Schüler aus dem Silberstreifen.

Zusätzliche Busse für die Schüler

Auf der Buslinie 115 soll probeweise an Schultagen bis zu den Osterferien ein zusätzlicher Bus um 6.57 Uhr ab Busenbach Apotheke eingelegt werden. Wie die KVV in ihrem Pressebericht schreibt, war es hier in der Vergangenheit an einzelnen Tagen zu Kapazitätsengpässen gekommen. In der Gegenrichtung wird an Schultagen der Bus mit Abfahrt um 7.14 Uhr ab Etzenrot nur noch bis zum Schulzentrum in Langensteinbach fahren. Die weitere Leistung übernimmt ein neuer Bus, der um 7.28 Uhr am Schulzentrum startet und bis Busenbach Bahnhof fährt. Dadurch soll die Verlässlichkeit des Anschlusses auf die Stadtbahnlinie S11 erhöht werden.

Um Verspätungen zu vermeiden, verkehrt die Buslinie 118 zwischen Grünwettersbach und Langensteinbach künftig bis zu vier Minuten früher. Auf der Buslinie 292 wird die bisherige Fahrt um 12.18 Uhr ab Baden-Baden Schweigrother Platz zehn Minuten später durchgeführt. Des Weiteren gibt es für Schüler zwei neue Fahrten um 15.30 Uhr und 16.35 Uhr ab Baden-Baden. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten der Busse sind auch unter www.kvv.de abrufbar.