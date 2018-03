Auf der A5 bei Ettlingen-Bruchhausen kam es zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge ist ein Auto umgekippt. Zu der Anzahl möglicher Verletzten gibt es noch keine Details.

Wie die Polizei in einer Eilmeldung berichtet, ist es am Dienstag gegen 8.50 Uhr zu einem Unfall auf der A5 auf Höhe von Ettlingen-Bruchhausen in Fahrtrichtung Norden gekommen. Den Informationen zufolge seien mehrere Fahrzeuge beteiligt. Über Verletze ist nichts bekannt, schreibt die Karlsruher Polizei abschließend. Aktuell staut es sich dort in beiden Richtungen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

