Wie die Polizei Karlsruhe mitteilt, überquerte der 73-Jährige gegen 10.35 Uhr die Rheinstraße im Bereich der Einmündung Daimlerstraße in Ettlingen an einem Zebrastreifen.

Eine in Richtung Innenstadt fahrende 85-jährige Autofahrerin übersah den Fußgänger wohl und kollidierte frontal mit ihm. Der Mann wurde zunächst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am vergangenen Samstag, 27. Mai, seinen schweren Verletzungen.