vor 1 Stunde Ettlingen 40-jährige BMW Fahrerin kollidiert mit Sattelzug auf B3/L 605

Eine 40 Jahre alte BMW Fahrerin ist am Montagmorgen, gegen 8.30 Uhr, auf der B3 in Richtung Karlsruhe mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammengestoßen. Der BMW musste daraufhin abgeschleppt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Beteiligten blieben unverletzt, der Sachschaden beträgt zirka 10.000 Euro. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.