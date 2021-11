Eine verletzte Person und zwei kaputte Fahrzeuge sind das Resultat eines Unfalls, der sich am Sonntagabend in Ettlingen auf der Bundesstraße 3 kurz vor dem Wattkopftunnel ereignete.

"Eine 19-Jährige wollte gegen 18.05 Uhr auf die B3 Richtung Bad Herrenalb auffahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie noch in der Auffahrt die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte gegen einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Das Auto der 19-Jährigen überschlug sich wohl und kam dann zum Stillstand. Die junge Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden", schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.