Am Dienstag, 28. März, gegen 14.15 Uhr sind eine Autofahrerin und ein Autofahrer offenbar derart in Streit miteinander geraten, dass die Polizei verständigt wurde. Der Grund für die Auseinandersetzung: Die wohl unangebrachte Fahrweise des jeweils anderen. Beide Autos waren auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe-Nord unterwegs.

Eine Streife rückt an, um den Streit zu schlichten. | Bild: Thomas Riedel

Um die Streitigkeiten zu beenden, positionierte sich daraufhin eine Streifenwagenbesatzung an einer Betriebsumfahrt und nahm die beiden Streithähne in Empfang. Nach einer kurzen Aussprache flachte der Konflikt umgehend ab und die beiden Verkehrsteilnehmer beendeten das Gespräch mit einem Handschlag, berichten die Beamten.

Dann wurde der Autofahrer wohl von einer Wespe am Hals gestochen. Die ehemalige Streitgegnerin erwies sich daraufhin als Retterin in der Not, denn sie kümmerte sich als ausgebildete Rettungssanitäterin umgehend um das Wohlbefinden des Mannes - und offerierte sogar eine Kältekompresse, so die Polizei. Im Anschluss setzten beide Verkehrsteilnehmer ihre Fahrt mit einem Lächeln fort.