Hajo Of

Kronau übernimmt den Weltrekord, den zuvor Berlin gehalten hatte. Mit der neuen Bestmarke von 1.502 offiziell gezählten Teilnehmern wurde der Weltrekord für die "längste, statische Fahrradschlange" geknackt.

"Wir haben den Weltrekord"

Rekordrichterin Laura Kuchenbecker vom "Rekord-Institut für Deutschland" (RID), die eigens aus Hamburg angereist war, überreichte am späten Samstagnachmittag auf der Dorfplatz-Bühne dem strahlenden Kronauer Bürgermeister Frank Burkard (CDU) die begehrte Rekordurkunde. "Sensationell, großartig und herausragend“, kommentierte der Verwaltungschef, der selbst mitgeradelt war, diese Bestleistung.

Euphorisch rief er ins Megaphon: "Wir haben den Weltrekord. Jetzt wird gefeiert!" Der Rathauschef, der allen Beteiligten seinen besonderen Dank aussprach, im Vorfeld zum größten Jahresereignis der Gemeinde: "Unser Vorhaben war, der deutschen Hauptstadt Berlin den im Jahre 2015 aufgestellten, bisherigen Rekord zu entreißen und die längste Fahrradschlange zu bilden."

Dazu waren mindestens 1.449 Fahrräder nötig. Letztlich hatten sich tatsächlich über 1.500 Radfahrer aller Altersklassen, darunter ganze Familien mit Kindern, am besonderen "Kerwefest" vor dem Rathaus eingefunden, um im Anschluss ohne Formation eine dynamische Meile (1,61 Kilometer) und Sternfahrt durch die rund 6.000 Einwohner zählende Kommune zurückzulegen.

"Für die Rekordkategorie waren neben herkömmlichen Fahrrädern auch zulassungsfreie Pedelecs, Handbikes, Lasten- sowie Liegefahrräder zugelassen", informierte RID-Rekordrichterin Kuchenbecker. Ein besonderer Hingucker war sicher eine historische Fahrradgruppe aus Karlsruhe, die mit Hochrad oder alten Zweirädern die Blicke auf sich zog.

Überhaupt: An diesem besonderen Tag, der mit Regenwetter begonnen hatte und pünktlich zur Rekordverkündung mit Sonnenschein endete, war gefühlt nicht nur ganz Kronau, sondern der ganze Landkreis Karlsruhe und Rhein-Neckar auf den Beinen. Die neue Ortsmitte war feierlich herausgeputzt, die einheimischen Vereine zeigten sich für hungrige und durstige Kehlen bestens gerüstet und das Rathaus dem Anlass entsprechend beflaggt.

Neuer Rathausplatz

Hintergrund der Aktion, bei der sich Kronau zur regionalen Fahrrad-Hauptstadt aufschwang und auch in Zukunft zum Vorreiter für kommunalen Klimaschutz werden will, war die Neugestaltung des Rathausplatzes als Fahrrad-Drehkreuz in alle Himmelsrichtungen. Zudem die zukunftsweisende Technologie des bei der Mehrzweckhalle, unmittelbar bei der "Erich-Kästner-Schule" und dem Trainingszentrum der Rhein-Neckar-Löwen errichteten Heizkraftwerks sowie das, je nach Jahreszeit, Wärme und Kühlung liefernde GeoNetz.

Führungen von Heizkraftwerk und Schaltzentrale konnten am Veranstaltungswochenende durch Fachkräfte unternommen werden. Mit einer Feierstunde, Podiumsdiskussion, der symbolischen Eröffnung mit viel Prominenz aus Politik und Gesellschaft sowie Musik mit den Formation "Hands up" und den "Kraichgauboys" hatte das Fest begonnen und Pfarrer Frank Prestel die Fahrradsegnung übernommen.

"Alle Radwege führen nach Kronau", so Frank Burkard stolz. Tatsache ist, dass sich in der Ortsmitte zwischen Rathaus und Kirche acht touristische Fahrradrouten kreuzen. Hier hat sich im Laufe der Zeit ein wichtiger Knotenpunkt im baden-württembergischen Radverkehrsnetz etabliert, der nun in besonderer Form sichtbar wurde.

Wie auf großen Schautafeln nachzulesen ist, treffen sich hier unter anderem "Kraichradweg", "Paneuropa- und Welterbe-Radweg", die "Tour de Spargel" oder die "Seen-Tour" und laden die Pedaleure zum Verweilen ein, zumal in der Ortsmitte die Möglichkeit besteht, die Fahrrad-Akkus aufzuladen, Reparaturen durchzuführen oder Lastenfahrräder auszuleihen.

Dazu kommen Brunnen, Trinkwasser-Spender, überdachte Sitzgelegenheiten mit Tischen sowie Info-Galerien mit interaktivem Touchscreen und Infos über touristische Hotspots in der Region. Abgerundet wird der neu gestaltete, moderne Rathausplatz mit einer, vom Land Baden-Württemberg geförderten, besonderen Toilettenanlage, die auch schwerstbehinderten Menschen die Nutzung ermöglicht und Modellcharakter aufweist.

Kosten von 2,3 Millionen Euro

Die Kosten für diesen Ort der Begegnung belaufen sich auf 2,3 Millionen Euro, wobei etwa die Hälfte aus verschiedenen Fördermitteln stammt. Gerade in Sachen Klimaschutz möchte die Gemeinde eine Vorreiterrolle einnehmen. Basis des GeoNetzes ist ein Hackschnitzel-Heizkraftwerk mit einem Wärmespeicher, wobei ein Teil der Grundversorgung ein Biogas-Blockheizkraftwerk in der Mehrzweckhalle übernimmt.

An beiden Tagen boten Verantwortliche der Verwaltung und des Bauhofes Führungen an. Informiert wurde, dass die entstehenden Abgase mittels Elektrofilter gereinigt und durch die niedrige Vorlauftemperatur von weniger als 40 Grad Celsius Leitungsverluste minimiert werden.

In der warmen Jahreszeit wird der kalte Rücklauf durch die Umgebungstemperatur im Erdreich und in der Luft erwärmt. Das GeoNetz soll insgesamt 3.000 Megawattstunden Wärme liefern, hieß es. Angeschlossen sind neben Rathaus, Mehrzweckhalle, Schule, Handball-Förderzentrum, Rotes Kreuz und Feuerwehr auch Privatkunden am Festplatz.

Die Gesamtkosten von 2,6 Millionen Euro für das Modellprojekt wurden vom Ministerium für Umweltschutz mit 80 Prozent gefördert. Fazit: In Kronau kann man nicht nur stolz auf den Weltrekord mit der Förderung von Gemeinschaftsgeist, Fahrradmobilität und inklusivem Sport sein. Die Kommune übernimmt mit zukunftsweisender Technologie auch eine Vorreiterrolle im Lande.

