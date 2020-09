Waldbrände am Rhein? Baden-Württemberg bereitet sich vor

Baden-Württemberg gehört zu den waldreichen Bundesländern. Wegen anhaltender Dürre machen sie die Behörden verstärkt Gedanken über die Verhütung und Bekämpfung von Waldbränden. In Kalifornien ist zu sehen, welche Werte nicht beherrschbare Waldbrände vernichten.

Zeigt der Blick nach Kalifornien, was Baden-Württemberg im Klimawandel bevorstehen könnte? Seit drei Jahren hat es in großen Teilen des Landes viel zu wenig geregnet.

Unter anderem in der Rheinebene vertrocknen Bäume. Es besteht die Gefahr von Wald- und Buschbränden. Um vorbereitet zu sein, arbeiten Waldbesitzer, Forstverwaltung, Landkreise, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk zusammen.

Sie suchen nach Möglichkeiten, Brände zu verhindern und - wenn es doch dazu kommt - diese effektiv zu bekämpfen. Dabei geht es um Fragen des Waldbaus, der Ausrüstung, der Information über Gefahren und der Vorbereitung der Feuerwehren.

Heute geben Experten in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal einen Einblick in den Stand der des Projekts.