Untergrombach vor 1 Stunde

Von Fahrbahn abgekommen: Auto landet in ausgetrocknetem Fluss - Ursache ungeklärt

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr eine Autofahrerin von der Büchenauer Straße in Untergrombach abgekommen und in ein nahe gelegenes Flussbett gerutscht. Die Fahrerin wurde dabei leicht verletzt.