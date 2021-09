vor 1 Stunde Karlsruhe Vier Beamte mit Rauchvergiftung: 26-Jähriger Insasse verursacht Brand in der JVA Bruchsal

Am Donnerstagmorgen soll ein 26-jähriger Insasse der Justizvollzugsanstalt Bruchsal in seiner Zelle ein Brand verursacht haben, indem er seine eigene Wolldecke anzündete. Dadurch erlitten vier Justizvollzugsbeamte eine Rauchvergiftung, als sie versuchten, den Brand zu löschen. Der Insasse selbst und andere Insassen seien unverletzt geblieben. In der Zelle entstand jedoch ein Schaden von rund 5.000 Euro. Das gab die Polizei Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt. Warum der Mann die Decke in Brand gesetzt hatte, wird in der Mitteilung nicht thematisiert.