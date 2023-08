Aufgrund seiner Vorerkrankungen könnte sich der 72-Jährige in einer hilflosen Lage befinden, erklärte die Polizei in einer Pressemitteilung am 20. Juli. Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass sich der Vermisste am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in Karlsruhe-Hagsfeld aufgehalten haben könnte.

Aktualisierung, 9. August: 72-Jähriger tot aufgefunden

Der seit dem 19. Juli 2023 vermisste 72-jährige Mann aus Bruchsal wurde am Dienstagabend tot auf einem unbewohnten Bau-und Gartengrundstück in Karlsruhe-Hagsfeld aufgefunden. Die bisherigen kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.