Am 28. März ist gegen 16.24 Uhr ein Fahrer auf der B35 zwischen Bretten und Knittlingen unterwegs gewesen. Als dieser in der Nähe des Kleintierzuchtvereins links auf eine Straße abbiegt, fährt ein Sprinter auf die wartenden Fahrzeuge hinter dem Abbieger auf und es kommt zum Unfall, erklärt die Polizei Karlsruhe.

Die drei Insassen des Sprinters sowie der Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs trugen leichte Verletzungen davon und wurden anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden an dem Sprinter belaufe sich auf rund 10.000 Euro und bei dem zweiten verunfallten Fahrzeug auf 5.000 Euro, so die Polizei. Die weiteren haltenden Fahrzeuge seien von dem Zusammenstoß nicht betroffen gewesen.