Um kurz vor 12 Uhr hat es auf der A5 bei Ubstadt-Weiher einen Unfall gegeben. Das berichtet die Polizei in einer Eilmeldung. Verletzt wurde dabei aber wohl niemand.

Bei dem Unfall ist nach ersten Informationen ein Sattelzug am Stauende in einen Lkw gefahren und danach in die Mittelleitplanke gekracht. Da für die Aufräumarbeiten eine Nassreinigungt erforderlich ist, ist die Fahrbahn in Richtung Norden aktuell gesperrt. Weitere Informationen folgen, sobald sie der Redaktion vorliegen.

Aktuelle Verkehrsinformationen im Staumelder

