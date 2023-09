vor 1 Stunde

Unfall auf A5: Einsatz läuft - Richtung Karlsruhe derzeit einspurig

Auf der A5 hat sich am Freitag, 15. September, zwischen Höhe Hambrücken und Bad Schönborn gegen 7.08 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei ist dort in Richtung Karlsruhe ein Transporter verunglückt. Der Einsatz und entsprechende Abschlepparbeiten dauern derzeit weiter an.