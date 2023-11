Nach Angaben einer Polizeisprecherin geriet das Auto der Fahrerin wohl alleinbeteiligt ins Schleudern, sodass die Fahrerin gegen eine Leitplanke prallte und auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen kam. Anschließend geriet das Auto in Brand. Die 26-jährige Frau konnte von anderen Verkehrsteilnehmern schwer verletzt aus dem Auto geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht in den Unfall verwickelt.

Die Strecke musste zur Unfallaufnahmen, Bergungs- und Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter der Nummer 0721/ 944 840 zu melden.