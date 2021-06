vor 1 Stunde Karlsdorf-Neuthard Schaden im sechsstelligen Bereich: Neutharder Kläranlage in Brand geraten

Ein Brand in einem neugebauten Schaltraum am Klärwerk in Neuthard verursachte am Dienstagnachmittag, gegen 14 Uhr, einen Sachschaden von vermutlich mehreren hunderttausend Euro. Laut Angaben der Polizei Karlsruhe soll ein technischer Defekt die Ursache gewesen sein. Ein Techniker, der den Schaltraum in Betrieb nehmen sollte, hatte den Brand zuvor entdeckt.