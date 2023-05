Den ersten Angaben der Polizei zu Folge, kam der Motorradfahrer offenbar alleinbeteiligt und mit überhöhter Geschwindigkeit in der Kurve in den Gegenverkehr. In der Kammerforststraße auf Höhe des Sportplatzes Bruchsal kam es dann wohl zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Motorradfahrer verletzte sich schwer und wurde am Samstagabend in ein Krankenhaus gebracht.