Dettenheim vor 1 Stunde

Dettenheim: Tote Person aus Baggersee geborgen - Hintergründe unklar

In einem Baggersee nahe des baden-württembergischen Orts Dettenheim, direkt an der Grenze zu Rheinland Pfalz, ist am Samstag eine tote Person entdeckt worden. Man habe eine Wasserleiche gefunden und aus dem See geborgen, sagte eine Polizeisprecherin. Noch habe man keine Hinweise auf die Identität der Person.