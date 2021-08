vor 9 Stunden Ubstadt-Weiher Tödliches Familiendrama in Ubstadt-Weiher: Auch der zweite Bruder ist nach Schussverletzungen gestorben

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung hervorhebt soll am Samstagnachmittag, gegen 14.25 Uhr, ein 28-Jähriger Mann in einem Treppenhaus in Ubstadt-Weiher von seinem 29-jährigen Bruder erschossen worden sein. Anschließend soll der Täter versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Er starb nun an seinen Verletzungen. Warum die Situation derart eskalierte, ist bislang unklar.