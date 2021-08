vor 1 Stunde Ubstadt-Weiher Streit in Ubstadt-Weiher eskaliert: 29-Jähriger erschießt den eigenen Bruder

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung hervorhebt soll am Samstagnachmittag, gegen14.25 Uhr, ein 28-Jähriger Mann in einem Treppenhaus in Ubstadt-Weiher von seinem 29-jährigen Bruder erschossen worden sein. Anschließend soll der Täter versucht haben, sich selbst das Leben zu nehmen. Warum die Situation derart eskalierte, ist bislang unklar.