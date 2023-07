Aufgrund seiner Vorerkrankungen könnte sich der 72-Jährige in einer hilflosen Lage befinden, erklärt die Polizei. Zuletzt gab es Hinweise darauf, dass sich der Vermisste am Mittwochmittag gegen 12 Uhr in Karlsruhe-Hagsfeld aufgehalten haben könnte.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen.

Informationen zur Person

circa 178 Zentimeter groß

schwarz-graue kurze Haare

trägt vermutlich eine kurze Hose und blaue Turnschuhe der Marke "Adidas".

Gerhard D. wirkt gebrechlich, läuft mit leicht nach vorne gebeugtem Oberkörper und dürfte einen Gehstock mit sich führen.

Hinweise zur gesuchten Person oder zum aktuellen Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.