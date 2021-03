Ein mit Bierkisten beladener Sattelzug fuhr am Dienstagnachmittag auf einen anderen Lastwagen auf und prallte anschließend noch auf einen vollbeladenen Autotransporter. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 200.000 Euro. Die A5 wurde den Angaben zufolge in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf voll gesperrt. Nach den derzeitigen Informationen werde die Vollsperrung noch längere Zeit andauern, hieß es am Nachmittag.