Auf der A5 bei Bruchsal-Büchenau ist es zu einem schweren Auffahrunfall zweier Lkw gekommen. Das berichtet die Polizei in einer Eilmeldung. Nach ersten Informationen wurde einer der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt.

15:02 Verkehr staut sich

Wie aus der Website der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg hervorgeht, ist die Richtungsfahrbahn der A5 nach Norden nun gesperrt, der Verkehr staue sich auf vier Kilometer zurück. Die Straßenverkehrszentrale appelliert zudem an die Verkehrsteilnehmer, im Bereich des Unfalls nichts Brennendes aus ihren Fahrzeugen zu werfen.

14:47 Rettungskräfte im Einsatz

Der Unfall ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf der A5 in Fahrtrichtung Norden. Rettungskräfte befinden sich aktuell an der Unfallstelle im Einsatz. Der Verkehr wird bislang an der Unfallstelle vorbeigeführt. Sobald mehr Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert.