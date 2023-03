Bretten-Neibsheim vor 57 Minuten

Scheunenbrand in Bretten: Anliegendes Gebäude nicht mehr bewohnbar

Aus noch unbekannten Gründen ist in der vergangenen Nacht gegen 23.35 Uhr ein Brand in einer Scheune ausgebrochen. Die vier Bewohner des angrenzenden Wohnhauses in der Lange Gasse in Neibsheim konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Bewohnerin sei jedoch mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, erklärt die Polizei Karlsruhe.